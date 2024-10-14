WSJ: над крупнейшей военной базой США Норфолк заметили группу дронов

Группу неизвестных беспилотников заметили над авиабазой Лэнгли и крупнейшей военно-морской базой Норфолк в США. Дроны появлялись над военными объектами в течение 17 дней в декабре 2023 года, пишет Wall Street Journal со ссылкой на источники.

«Чиновники США не знают, кто стоит за беспилотниками, которые беспрепятственно пролетают над объектами национальной безопасности, и как их остановить», - говорится в публикации.

Отмечается, что ни один аппарат не удалось перехватить - полиция пыталась преследовать цели, однако в итоге упустила их. Все еще точно неизвестно, кому принадлежат дроны. Источники предполагают, что аппараты могли быть запущены Китаем или Россией и призваны проверить реакцию американских военных.

По данным издания, в Лэнгли находится штаб-квартира ЦРУ, однако ответной реакции ни от управления, ни от Пентагона не последовало. Уточняется, что об инциденте было также доложено президенту США Джо Байдену.