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В Молдавии заявили о поиске возможности возобновить переводы из России

По словам премьер-министра страны, в сложившейся ситуации виноваты международные санкции.
Сергей Лебедев 2024-11-23 07:24:45
© Фото: Vladimir Baranov Global Look Press

Сейчас молдавские власти ищут возможности возобновить денежные переводы от своих граждан, проживающих и работающих в России. Об этом в эфире телеканала Exclusiv TV заявил премьер-министр республики Дорин Речан.

«Правительство ищет возможности, чтобы наши граждане, которые находятся в России, могли прислать деньги в Молдову. И наоборот, те кто живет в Молдове, могли переводить деньги в Россию», - сказал политик.

При этом он отметил, что денежные переводы были запрещены не молдавским правительством. В сложившейся ситуации, подчеркнул Дорин Речан, виноваты международные санкции.

«Не правительство их прекратило, эти компании подпали под международные санкции, в том числе США. Мы это объясняли, но почему-то никто этого не слышит», - добавил премьер.

Ранее президент республики Майя Санду заявила, что Молдавия ввела антироссийские санкции с целью защитить страну от них самих. По ее словам, если бы Кишинев не присоединился к ним, то банковская система и сферы экономики подверглись бы ограничениям. 

#Россия #в стране и мире #Молдавия #санкции #ограничения #переводы
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