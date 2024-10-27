Санду: Молдавия ввела санкции против РФ, чтобы самим защититься от них

Молдавия ввела антироссийские санкции с целью защитить страну от них самих. Такое заявление сделала действующий президент республики Майя Санду на дебатах со своим оппонентом по второму туру президентских выборов Александром Стояногло.

«Молдавия применила санкции, иначе вся бы наша банковская система и сферы экономики тоже подверглись бы санкциям. Нашим экономическим агентам нужна банковская система, которая будет частью мировой системы, а не будет в изоляции», - подчеркнула политик.

В свою очередь Стояногло обвинил Санду в том, что введением санкций она заблокировала гражданам республики доступ к рынку сбыта и дешевых энергоресурсов.

Напомним, что в Молдавии 3 ноября пройдет второй тур президентских выборов. Связано это с тем, что ни один из кандидатов на пост главы государства не набрал как минимум 50% голосов.