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Санду: Молдавия ввела санкции против РФ, чтобы самим защититься от них

По словам ее оппонента Стояногло, действующая глава государства лишила граждан рынка сбыта и дешевых энергоресурсов.
Глеб Владовский 2024-10-27 12:05:11
© Фото: Bernd von Jutrczenka/dpa/Globallookpress

Молдавия ввела антироссийские санкции с целью защитить страну от них самих. Такое заявление сделала действующий президент республики Майя Санду на дебатах со своим оппонентом по второму туру президентских выборов Александром Стояногло.

«Молдавия применила санкции, иначе вся бы наша банковская система и сферы экономики тоже подверглись бы санкциям. Нашим экономическим агентам нужна банковская система, которая будет частью мировой системы, а не будет в изоляции», - подчеркнула политик.

В свою очередь Стояногло обвинил Санду в том, что введением санкций она заблокировала гражданам республики доступ к рынку сбыта и дешевых энергоресурсов.

Напомним, что в Молдавии 3 ноября пройдет второй тур президентских выборов. Связано это с тем, что ни один из кандидатов на пост главы государства не набрал как минимум 50% голосов.

#в стране и мире #Молдавия #президентские выборы #Майя Санду #Антироссийские санкции #Александр Стояногло
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