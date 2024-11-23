Трамп предложил экс-футболисту пост министра жилищного строительства

Избранный президент США Дональд Трамп выдвинул бывшего игрока Национальной футбольной лиги (НФЛ) Скотта Тернера на пост главы американского министерства жилищного строительства и городского развития. Об этом сообщает CNN.

«Скотт будет работать вместе со мной, чтобы cделать Америку снова великой для каждого американца. Поздравляю Скотта, его замечательную жену Робин и его сына Соломона!» - говорится в заявлении республиканца.

Тернер во время первого президентского срока Трампа занимал пост первого исполнительного директора Совета по возможностям и обновлению при Белом доме. Он профессионально занимался американским футболом с 1994 по 2004 годы, играя на позиции корнербека.

Напомним, сегодня стало известно, что избранный американский президент предложил на пост спецпредставителя по Украине бывшего директора национальной разведки и экс-посла США в Германии Ричарда Гренелла. Предполагается, что он станет ключевой фигурой «в усилиях по прекращению конфликта».