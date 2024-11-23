FT: названо число мужчин, которых Украина может мобилизовать

Власти Украины могут мобилизовать до 3,7 миллиона граждан. Об этом сообщила газета Financial Times со ссылкой на информацию комитета Верховной рады по вопросам экономического развития.

Согласно этим данным, в стране проживает около 11,1 млн мужчин в возрасте от 25 до 60 лет. Из них 1,2 млн в настоящее время находятся в рядах ВСУ. Еще 2,9 млн мужчин проживают в новых регионах России. За границей находятся 1,3 млн человек, другие 1,5 млн непригодны к службе. Еще 600 тысяч имеют бронь.

Из оставшихся 3,7 граждан страны 1,9 млн являются самозанятыми и зарегистрированными налогоплательщиками. Еще 900 тысяч не состоят ни в каких реестрах.

Напомним, что украинский военнопленный рассказал, что в рядах ВСУ наблюдается нехватка личного состава, из-за чего в стране повальная мобилизация.