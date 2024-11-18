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Пленный украинский солдат рассказал о нехватке личного состава в ВСУ

Командование отправило украинских военнослужащих окапываться, высадив без подготовки на обстреливаемой территории.
2024-11-18 10:58:08
© Фото: Минобороны России © Видео: Минобороны России

Взятый в плен военнослужащий Вооруженных сил Украины (ВСУ) Виктор Шпилевой рассказал о повальной мобилизации в стране из-за нехватки личного состава, плохом планировании боевых действий на передовой и бесчеловечном отношении командования к украинским солдатам. Видеозапись беседы с пленным публикует Министерство обороны России.

«Высадили в голую посадку. Кругом ваши. Кругом бомбешка. Нам сказали, что на оборудование позиций пойдем, а тут - окапывайся. Ну как окапываться? Все стреляет - все летит. Уже понятно, что в одну сторону. Бросили, а тут выживай...» - пожаловался он.

Шпилевой не хотел служить, но был вынужден явиться в территориальный центр комплектования (ТЦК - аналог военкомата на Украине), чтобы обновить данные. Однако, представители ТЦК выдали ему повестку. После прохождения военно-врачебной комиссии направили в бригаду. По словам Виктора, он даже не прошел минимальную подготовку, сразу бросили на передовую.

В темное время суток вместе с сослуживцами привезли в село Шевченко в ДНР. Военнослужащим вначале пообещали отдых, однако быстро передумали и кинули на позиции, велев окапываться на обстреливаемой российскими военнослужащими территории.

Ранее другой пленный рассказал, что в ВСУ мобилизуют всех подряд, включая калек. Инвалидов берут из-за острой нехватки личного состава.

Материал подготовили Андрей Аркадьев и Николай Баранов.

#армия #ВС РФ #ВСУ #МО РФ #пленный #СВО
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