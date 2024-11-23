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Умер экс-офицер Армии США Беннетт, освещавший события на Донбассе

По словам главного редактора RT Симоньян, он не мог умереть от болезни, про которую никто не знал. Вероятно, его убили.
Глеб Владовский 2024-11-23 03:46:54
© Фото: Рамиль Ситдиков РИА Новости

В штате Калифорния умер бывший офицер армии США и постоянный эксперт телеканала RT Скотт Беннетт. Об этом сообщила радиоведущая Ким Йетер.

Американец освещал события на Донбассе, рассказывая жителям Запада то, что происходит на самом деле. Автору документальных фильмов RT было 46 лет.

Главного редактор RT Маргарита Симоньян допустила, что Беннетт не мог умереть своей смертью. Он не был чем-то болен или, по крайней мере, не рассказывал о том или ином недуге.

«Две недели назад он еще был в прекрасной форме. И вдруг ни с того ни с сего он умирает от рака, которого у него никогда не было, по свидетельствам его многочисленнейших различных друзей», - заявила журналистка.

Симоньян также добавила, что когда Беннетт отправил в конгресс свой доклад о преступлениях Киева в Белгородской области, тот сообщил друзьям, что не склонен к самоубийству. Экс-офицер сделал это на тот случай, если с ним что-то произойдет.

Напомним, что Беннет подвергал критике не только киевский режим, но и политику Белого дома. Эксперт постоянно появлялся в эфире радио Sputnik и RT, а также занимался работой над документальными фильмами.

#в стране и мире #сша #Маргарита Симоньян #RT #скотт беннетт
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