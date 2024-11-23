Не менее 13 палестинцев погибли от атак армии Израиля в секторе Газа

Не менее 13 мирных жителей в секторе Газа погибли в результате бомбардировок ЦАХАЛ. Об этом сообщил телеканал Al-Jazeera.

По его данным, Армия обороны Израиля нанесла авиаудары по лагерю беженцев Нуйсерат и городу Хан-Юнис. В результате погибли не менее шести человек, еще несколько десятков получили ранения.

Кроме того, в ходе рейда израильской армии в Газе, семеро мирных жителей стали жертвами этих атак. Еще несколько мирных жителей получили ранения.

Ранее сообщалось об авиаударе ЦАХАЛ по Нуйсерату, в результате которого погибли не менее пяти человек.