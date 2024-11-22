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Не менее пяти человек стали жертвами обстрела ЦАХАЛ по Нуйсерату

По данным WAFA, ЦАХАЛ нанесли артиллерийские удары в районе Джабалии и Рафаха.
Глеб Владовский 2024-11-22 04:49:16
© Фото: Omar Ashtawy Keystone Press Agency Globallookpress

Не менее пяти человек погибли в результате израильского обстрела лагеря Нуйсерат в секторе Газа. Об этом сообщило агентство WAFA.

Уточняется, что целью ЦАХАЛ был жилой дом. В результате обстрела еще несколько человек получили ранения.

Кроме того, артобстрелы зафиксировали в расположенной на севере анклава Джабалии и в Рафахе - на юге анклава. Информации о пострадавших в результате атак не приводится.

Ранее сообщалось о гибели не менее семи человек в результате авиаударов ВВС Израиля по центральной части сектора Газа.

#в стране и мире #сектор Газа #Лагерь беженцев #артобстрелы #удары цахал #нуйсерат
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