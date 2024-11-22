Не менее пяти человек стали жертвами обстрела ЦАХАЛ по Нуйсерату

Не менее пяти человек погибли в результате израильского обстрела лагеря Нуйсерат в секторе Газа. Об этом сообщило агентство WAFA.
Уточняется, что целью ЦАХАЛ был жилой дом. В результате обстрела еще несколько человек получили ранения.
Кроме того, артобстрелы зафиксировали в расположенной на севере анклава Джабалии и в Рафахе - на юге анклава. Информации о пострадавших в результате атак не приводится.
Ранее сообщалось о гибели не менее семи человек в результате авиаударов ВВС Израиля по центральной части сектора Газа.
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