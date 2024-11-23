До Земли долетела мощная звуковая волна от столкновения галактик

До Земли дошла одна из мощнейших звуковая волн от столкновения галактик. Об этом рассказали британские астрономы, их исследование опубликовано в журнале Monthly Notices of the Royal Astronomical Society.

Столкновение произошло в группе галактик Квинтет Стефана. Одна из них, галактика NGC 7318b, врезалась в четыре других на скорости 3,2 миллиона километров в час. Она создала мощный ударный фронт, который ученые сравнили со звуковым ударом реактивного истребителя.

«По сути, это огромное межгалактическое поле мусора. "Новый нарушитель" NGC 7318b врезался в поле мусора и сжал плазму и газ в нем. При этом он снова активировал плазму, заставив ее ярко светиться на радиочастотах, и, вероятно, запустил процесс звездообразования», - прокомментировала для Live Science Марина Арнаудова, астрофизик из Университета Хартфордшира в Великобритании.

Она сообщила, что произошедшее - это «редкий шанс» увидеть сложное сочетание столкнувшихся галактик. Благодаря этому исследователи получат важную информацию о формировании галактик, которые мы наблюдаем сегодня и сможем увидеть в будущем.

Ранее Европейское космическое агентство (ESA) опубликовало новые высококачественные снимки поверхности Солнца. Они собраны из изображений, полученных с помощью прибора Polarimetric and Helioseismic Imager (PHI) космического аппарата, как сообщили в организации.