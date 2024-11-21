ESA опубликовало новые детальные снимки поверхности Солнца

В Сети появились высококачественные снимки поверхности Солнца. Об этом сообщили в пресс-службе Европейского космического агентства (ESA).

«Они собраны из изображений, полученных с помощью прибора Polarimetric and Helioseismic Imager (PHI) космического аппарата. Этот прибор не только делает снимки в видимом свете, но и измеряет направление магнитного поля, а также составляет карту скорости и направления движения различных участков поверхности», - говорится в сообщении организации.

В агентстве также подчеркнули, что снимки собраны из изображений, сделанных в марте 2023 года. Кроме того, фотографии Солнца сделаны в ультрафиолетовом свете.

В ESA подчеркнули, что магнитное поле Солнца - это ключ к пониманию динамической природы звезды от самых маленьких до самых больших масштабов. Снимки, которые делаются с аппарата Solar Orbiter позволяют определить его движение.