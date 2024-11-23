В Петербурге показали храм-компункт времен Прибалтийской операции

В Санкт-Петербурге есть православная церковь, использовавшаяся в годы Великой Отечественной войны как командный пункт и бункер. Из этого храма Преображения Господня на Аптекарском острове шел подземный тоннель в другой бункер, который сейчас законсервирован.

Малоизвестный факт, но практически всю войну именно оттуда шло управлением флотом. Это - «флагманский командный пункт», или «бункер адмирала Трибуца», как его иногда называют по фамилии командующего флотом. Успех сухопутной части Прибалтийской операции Красной армии был бы невозможен без поддержки частей и кораблей Краснознаменного Балтийского флота.

Этот бункер - мощнейшее железобетонное сооружение, рассчитанное на прямое попадание тысячекилограммовой авиабомбы. Храм также использовали под командный пункт, в годы войны он был почти наполовину засыпан землей, чтобы защитить здание от вражеских снарядов. Настоятель храма иерей Виталий Чубко показал «Звезде» выбитую часть стены, откуда, предположительно, начинался спуск в тоннель.

«Место уникальное. Другого, в принципе, такого нет, особенно в таком сочетании - храм, в котором был командный пункт, бункер времен Великой Отечественной войны и храм сам по себе военный», - сообщил священник сведения об объекте.

Отсюда, в том числе, координировались операции по высадке нашего морского десанта на побережье Эстонии и прилегающие острова. Немцы придавали этой территории огромное стратегическое значение, ведь Прибалтика открывала Красной армии путь в Восточную Пруссию.

Прибалтийская операция 1944 года вошла в историю, как «Восьмой сталинский удар». Ее целью было освобождение Эстонии, Латвии и Литвы от немецко-фашистских войск. После стремительного наступления сразу на нескольких фронтах советским воинам всего за 70 дней удалось освободить от нацистов всю Прибалтику, за исключением печально известного немцам Курляндского котла.