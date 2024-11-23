Члены «Хезболлы» за сутки выпустили по Израилю около 80 снарядов

Члены шиитского движения «Хезболла» за минувшие сутки выпустили около 80 единиц боеприпасов в направлении Израиля. Об этом сообщили в пресс-службе ЦАХАЛ.

«В пятницу, 22 ноября, около 80 снарядов, выпущенных террористической организацией "Хезболла", попали из Ливана на территорию Израиля», - говорится в заявлении Армии обороны Израиля.

Напомним, Израиль с 1 октября проводит наземную операцию на территории Ливана и подвергает его населенные пункты воздушным бомбардировкам. Несмотря на потери в руководстве «Хезболлы», бойцы движения оказывают сопротивление Израилю и отвечают ракетными ударами. Так, 17 ноября, ливанцы выпустили около 80 снарядов.