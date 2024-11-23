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Члены «Хезболлы» за сутки выпустили по Израилю около 80 снарядов

Ранее сообщалось, что 80 единиц боеприпасов пересекли границу Ливана и Израиля.
Глеб Владовский 2024-11-23 02:18:17
© Фото: Jamal Awad XinHua Globallookpress

Члены шиитского движения «Хезболла» за минувшие сутки выпустили около 80 единиц боеприпасов в направлении Израиля. Об этом сообщили в пресс-службе ЦАХАЛ.

«В пятницу, 22 ноября, около 80 снарядов, выпущенных террористической организацией "Хезболла", попали из Ливана на территорию Израиля», - говорится в заявлении Армии обороны Израиля.

Напомним, Израиль с 1 октября проводит наземную операцию на территории Ливана и подвергает его населенные пункты воздушным бомбардировкам. Несмотря на потери в руководстве «Хезболлы», бойцы движения оказывают сопротивление Израилю и отвечают ракетными ударами. Так, 17 ноября, ливанцы выпустили около 80 снарядов.

#в стране и мире #ракеты #Израиль #Хезболла #ливан #ЦАХАЛ
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