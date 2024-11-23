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РКК с августа обнаружил более 1,2 тысячи пропавших жителей Курской области

Российский Красный Крест получил не менее шести тысяч заявок о пропавших жителях Курской области.
Дарина Криц 2024-11-23 17:12:40
© Фото: Виталий Белоусов, РИА Новости

Российский Красный Крест (РКК) выяснил, где находятся 1 253 жителя Курской области, пропавшие с августа этого года. В общей сложности за это время РКК получил свыше шести тысяч заявок о пропавших людях. Об этом заявил председатель РКК Павел Савчук.

«С августа РКК получил более 6 000 заявок на розыск пропавших, включая одиноких пожилых людей. Удалось восстановить связь или узнать судьбу 1 253 человек», - приводит RT сообщение пресс-службы ведомства.

При этом в гуманитарной миссии по возвращению с территории Украины жителей Суджанского района Курской области участвовали Уполномоченный по правам человека в России, Международный Комитет Красного Креста (МККК), Украинский Красный Крест (УКК), а также МЧС и МВД России, правительство Курской области и Российский Красный Крест.

Напомним, 22 ноября на Родину из Украины вернулись 46 жителей Курской области, среди них 12 детей. Это стало возможным в результате гуманитарных переговоров с украинской стороной, сообщила Уполномоченный по правам человека Татьяна Москалькова.

#в стране и мире #Курская область #РКК #пропавшие россияне #Российский Красный Крест
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