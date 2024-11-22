В Россию с Украины вернулись 46 жителей Курской области

В Россию с Украины в результате гуманитарных переговоров с украинской стороной вернулись 46 жителей Курской области. Об этом сообщила уполномоченный по правам человека Татьяна Москалькова в своем Telegram-канале.

Среди возвращенных в страну граждан числятся 12 детей, в том числе двое - дети до трех лет, а также инвалид-колясочник.

Омбудсмен заявила, что переговоры проводились при поддержке Администрации президента, Минобороны России, МИД России и служб Беларуси, а также поддерживалась связь с губернатором Курской области Алексеем Смирновым.

Москалькова также поблагодарила организацию Красный Крест за поддержку по организации материальной помощи.

«Особенно отмечаю роль МККК, который откликался на любую просьбу о предоставлении питания, вещей, транспорта. Вели по данному вопросу диалог с украинской стороной», - заявила омбудсмен.

Украинские военные вывезли людей из страны во время нападения на Курскую область в августе этого года.

Ранее Российский Красный Крест обнаружил более тысячи пропавших без вести людей в Курской области. Организация занимается поиском людей в регионе с 2022 года, но с начала вторжения ВСУ в Курскую область количество заявок значительно увеличилось.