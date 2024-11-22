МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА»
Звезда плюс Смарт ТВ Мобильное приложение Еженедельник Радио Звезда Армейский стандарт Главкино
МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА» toggle
logo Эфир Программы Фильмы
НовостиЭфирТелепрограммаФильмыПрограммыЛица

В Россию с Украины вернулись 46 жителей Курской области

Среди вернувшихся граждан России числятся 12 детей.
Таисия Кваша 2024-11-22 17:30:01
© Фото: Омбудсмен Москалькова Татьяна, Telegram © Видео: Омбудсмен Москалькова Татьяна, Telegram

В Россию с Украины в результате гуманитарных переговоров с украинской стороной вернулись 46 жителей Курской области. Об этом сообщила уполномоченный по правам человека Татьяна Москалькова в своем Telegram-канале.

Среди возвращенных в страну граждан числятся 12 детей, в том числе двое - дети до трех лет, а также инвалид-колясочник.

Омбудсмен заявила, что переговоры проводились при поддержке Администрации президента, Минобороны России, МИД России и служб Беларуси, а также поддерживалась связь с губернатором Курской области Алексеем Смирновым.

Москалькова также поблагодарила организацию Красный Крест за поддержку по организации материальной помощи.

«Особенно отмечаю роль МККК, который откликался на любую просьбу о предоставлении питания, вещей, транспорта. Вели по данному вопросу диалог с украинской стороной», - заявила омбудсмен.

Украинские военные вывезли людей из страны во время нападения на Курскую область в августе этого года.

Ранее Российский Красный Крест обнаружил более тысячи пропавших без вести людей в Курской области. Организация занимается поиском людей в регионе с 2022 года, но с начала вторжения ВСУ в Курскую область количество заявок значительно увеличилось.

#Украина #РФ #Курская область #переговоры #мирные жители #уполномоченный по правам человека
ЭКСПЕРТНОЕ МНЕНИЕ И АНАЛИТИКА
Военная приемка
1
Связь в зоне СВО. Продолжение
2
РХБЗ в зоне СВО
3
Казанское. Высшее. Танковое
4
Зеленодольское ПКБ. Проектировщики суперкораблей
5
Оружие Южной Африки
6
Центральный ядерный полигон. Продолжение
7
21 НИИИ. Секретный. Военный. Автомобильный
8
Воткинск. Центр военного ракетостроени
9
Саперы МЧС в зоне СВО
10
Т-90М «Прорыв». Герой СВО
Новости Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Экономика и бизнес Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале ЛИЦА Лица телеканала Помним наших коллег О КОМПАНИИ Медиахолдинг «Звезда» Вакансии Партнерам Всероссийский вокальный конкурс «Звезда» Приложение для смартфона Смарт ТВ приложение «Звезда» Киностудия «Звезда» Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты Телеканал «Звезда Плюс» О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Показать контакты

© ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

Главное
Новости
Видео Поиск и меню 