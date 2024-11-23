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Песков ответил, почему ранее никто не знал об «Орешнике»

Пресс-секретарь президента РФ отметил, что о грядущих разработках тоже ничего неизвестно.
Таисия Кваша 2024-11-23 16:15:50
© Фото: Shatokhina Natalia, news.ru, Global Look Press

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков в беседе с журналистом Павлом Зарубиным ответил на вопрос, почему люди ранее не знали о разработке новейшей ракетной системы «Орешник».

«Я уверен, что мы с вами не знаем и сейчас о новых грядущих разработках», - сказал он в видео, опубликованном в телеграм-канале Зарубина.

Ранее президент России Владимир Путин объявил о начале серийного производства ракет «Орешник». Он добавил, что на данный момент в разработке находятся еще несколько ракетных систем наподобие «Орешника».

#в стране и мире #РФ #Дмитрий Песков #ракеты "Орешник"
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