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Россия обсудит с партнерами по ОДКБ удары Украины дальнобойным оружием

Владимир Путин во время визита в Казахстан примет участие в саммите ОДКБ.
Таисия Кваша 2024-11-23 15:06:15
© Фото: Petrov Sergey, news.ru, Global Look Press

Представители стран Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ) обсудят на саммите в Астане разрешение стран Запада на применение дальнобойного оружия против РФ. Об этом сообщило агентство ТАСС с ссылкой на источник.

Саммит пройдет в рамках визита президента РФ Владимира Путина в Казахстан, который состоится 27 ноября.

«И в рамках визита президента Путина в Казахстан мы по-союзнически будем обсуждать все аспекты кризиса на территории Украины», - отметил источник.

Он подчеркнул, что между РФ и Казахстаном действует соглашение об оказании взаимной помощи в случае агрессии.

Напомним, что в октябре в Таджикистане прошли учения «Рубеж-2024», на которых приняли участие воинские контингенты стран соглашения ОДКБ. Военнослужащие отрабатывали действия, направленные на ликвидацию вторгшихся незаконных вооруженных формирований.

#в стране и мире #Украина #РФ #Владимир Путин #одкб #Казахстан #саммит одкб #дальнобойное оружие
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