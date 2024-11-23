Россия обсудит с партнерами по ОДКБ удары Украины дальнобойным оружием

Представители стран Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ) обсудят на саммите в Астане разрешение стран Запада на применение дальнобойного оружия против РФ. Об этом сообщило агентство ТАСС с ссылкой на источник.

Саммит пройдет в рамках визита президента РФ Владимира Путина в Казахстан, который состоится 27 ноября.

«И в рамках визита президента Путина в Казахстан мы по-союзнически будем обсуждать все аспекты кризиса на территории Украины», - отметил источник.

Он подчеркнул, что между РФ и Казахстаном действует соглашение об оказании взаимной помощи в случае агрессии.

Напомним, что в октябре в Таджикистане прошли учения «Рубеж-2024», на которых приняли участие воинские контингенты стран соглашения ОДКБ. Военнослужащие отрабатывали действия, направленные на ликвидацию вторгшихся незаконных вооруженных формирований.