В Таджикистане завершилась активная фаза учений «Рубеж-2024»

В Таджикистане завершилась активная фаза совместных учений с Коллективными силами быстрого развертывания Центральноазиатского региона (КСБР ЦАР) «Рубеж-2024». Об этом сообщает объединенный пресс-центр учений Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ).

В рамках мероприятий, проходивших на военном полигоне Харб-Майдон, отрабатывались боевые действия, направленные на уничтожение вторгшихся в страну ОДКБ незаконных вооруженных формирований.

По легенде, враг перешел госграницу страны на нескольких направлениях, начал занимать населенные пункты и брать в заложники гражданское население. Противнику удалось продвинуться вглубь территории. Пограничных войск, принявших бой, оказалось недостаточно, чтобы справиться с формированиями.

Для освобождения населенного пункта были привлечены подразделения внутренних войск МВД Таджикистана и ОМОН «Альфа». В результате противник был блокирован и уничтожен, а заложники освобождены. Решением командующего КСБР ЦАР в целях недопущения продвижения основных сил противника были применены артиллерия, штурмовая и армейская авиация. Благодаря действиям военных противника удалось остановить. Подразделения Коллективных сил заняли выгодные оборонительные рубежи.

В ходе оборонительного боя были применены все виды вооружения, отработаны вопросы переноса огня и его сосредоточения, что создало благоприятные условия для проведения контратаки. В ходе контратаки противник был разбит. Чтобы не допустить подхода резервов, был высажен тактический воздушный десант, который успешно выполнил задачу. В дальнейшем обстановку на границе удалось восстановить.

На учениях «Рубеж-2024» российские военнослужащие поделились опытом, полученным в ходе специальной военной операции, с воинским контингентом ОДКБ. Бойцы ВС РФ продемонстрировали современные методы и способы ведения боевых действий. На учениях отрабатывалась слаженность при борьбе с террористами в горных районах.

Материал подготовили Андрей Аркадьев и Николай Баранов.