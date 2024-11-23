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Опубликованы кадры освобождения Дальнего в ДНР

В ходе штурма российские бойцы взяли в плен несколько украинских боевиков.
Варвара Шрадер 2024-11-23 18:50:47
© Фото: ТРК «Звезда» © Видео: ТРК «Звезда»

Российские беспилотники запечатлели процесс освобождения населенного пункта Дальнее в Донецкой Народной Республике. В ходе боев за Дальнее российские бойцы проводили штурмовали жилые дома, которые заняли украинские боевики.

На кадрах - штурм одного из домов. Для поражения противника российские военнослужащие используют гранаты. После зачистки наши бойцы развернули в городе несколько российских флагов. Также на видео запечатлено, как группа украинских боевиков сдается в плен.

Напомним, об освобождении Дальнего Министерство обороны сообщило 21 ноября. Населенный пункт находится на территории Донецкой Народной Республики.

Материал подготовили Алексей Курильченко и Николай Баранов

#ДНР #штурмовики #наш эксклюзив #Дальнее
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