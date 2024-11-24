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«Рыбкой» из окна: боец ВС РФ показал превосходную акробатику при штурме Дальнего

Украинские боевики использовали мирных жителей как живой щит, удерживали их в заложника и даже заставляли идти на разведку.
Алексей Курильченко Варвара Шрадер 2024-11-24 10:01:37
© Фото: ТРК «Звезда» © Видео: ТРК «Звезда»

Российский военнослужащий с позывным Гиря рассказал «Звезде» подробности штурма населенного пункта Дальнее. По его словам, в ходе штурма военнослужащим пришлось показать все навыки, отработанные на полигоне.

«Когда начали штурмовать дом, два моих военнослужащих зашли туда, начали зачистку. В подвале были военнослужащие противника, которые начали выкидывать гранаты. Укрыться негде было и они из окна "рыбкой" выскакивали. Эти акробатические элементы изучались на полигоне и они спасли жизнь нашим военнослужащим - потом они успешно захватили тот дом», - рассказал Гиря.

По словам Гири, украинские боевики в населенном пункте маскировались мирных жителей и использовали их для своих целей. Так, пожилую жительницу населенного пункта заставили идти в разведку, чтобы узнать, в каких домах находятся российские бойцы.

«Она приходила к нам, рассказывала, что их засылают, держат в заложниках. Конечно, это усложняло штурм - приходилось на хитрость брать», - рассказал военнослужащий.

Гиря добавил, что в населенном пункте находится несколько десятков мирных жителей. Для их эвакуации необходимо отбросить врага дальше - украинские боевики могут использовать дроны по спасающимся людям.

Напомним, об освобождении Дальнего Министерство обороны сообщило 21 ноября. Населенный пункт находится на территории Донецкой Народной Республики.

#ВС РФ #штурм #ДНР #штурмовики #наш эксклюзив #Дальнее
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