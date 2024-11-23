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Минтруд предложил выдать пенсионерам удостоверения с QR-кодом

При помощи такого удостоверения можно будет подтверждать свой льготный статус через приложение «Госуслуги».
Сергей Лебедев 2024-11-23 12:17:26
© Фото: Максим Блинов, РИА Новости

С 1 июля следующего года у российских пенсионеров может появиться возможность получения электронного удостоверения QR-кодом, при помощи которого можно будет подтверждать свой льготный статус. Соответствующий проект приказа недавно подготовило Министерство труда и социальной защиты РФ.

Предполагается, что в приложении «Госуслуги» предусмотрят возможность предъявить QR-код для подтверждения статуса пенсионера в организации, которая предоставляет льготу в электронном формате. Об этом со ссылкой на Минтруд России пишет ТАСС.

Ранее сообщалось, что на портале «Госуслуги» запустили сервисы «жизненная ситуация» для восстановления и замены важных документов, таких как паспорт, полис ОМС, водительское удостоверение, пенсионные документа и другие.

Особенность сервисов заключается в том, что услуги оказываются комплексно и находятся в одном месте. При этом не надо лично посещать ведомства и искать дополнительную информацию.

Ожидается, что благодаря нововведению почти в два раза сократятся сроки оформления необходимых документов, а количество очных визитов в ведомства - почти в три раза.

#Россия #в стране и мире #льгота #пенсионеры #qr-код #удостоверение
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