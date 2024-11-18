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На «Госуслугах» запустили сервис, позволяющий восстановить важные документы

В будущем ожидаются значительные сокращения времени в ожидании и получении новых документов.
Таисия Кваша 2024-11-18 19:20:12
© Фото: Екатерина Аверьянова, ТРК Звезда

Сервисы «жизненная ситуация» для восстановления и замены важных документов, таких как загранпаспорт, паспорт РФ, водительское удостоверение, начали работать в портале государственных услуг. Об этом объявили в аппарате Правительства РФ.

Отмечается, что в сервисах «жизненная ситуация» оказываются услуги, которые необходимы в жизненных обстоятельствах, оказываются в одно время и в одном месте.

Добавили, что можно восстановить утерянные, испорченные и украденные важные документы, а также международные, пенсионные и документы об образовании.

«Сервисы «жизненные ситуации» нужны, чтобы люди получали государственные услуги в одном месте, быстро и удобно. Причем важно, что все необходимые услуги оказываются комплексно без необходимости искать дополнительную информацию и посещать ведомства», - отметил руководитель аппарата правительства РФ Дмитрий Григоренко.

Также при помощи «жизненной ситуации» можно узнать номера СНИЛС и ИНН, которые больше не требуются в бумажном формате.

Ожидается, что благодаря сервису сократятся сроки оформления документов и количество очных визитов в определенные ведомства.

#госуслуги #загранпаспорт #паспорт рф #снилс #ИНН
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