Все этапы в одном месте: как работает пункт отбора добровольцев в Москве

В Москве работает Единый пункт отбора по контракту. Добровольцы, которые посетили пункт, поделились своими переживаниями и объяснили, как пришли к решению пойти на СВО.

Роман хочет отправиться на спецоперацию по зову сердца. На гражданке у него остаются жена и четверо детей, но он четко решил для себя, что должен отдать долг Родине. Он рассказал, какие эмоции испытывает, находясь в пункте отбора.

«Волнение, конечно. Не каждый день надо идти защищать Родину. Ну, и волнение за семью, как и что с ними будет дальше», - поделился Роман.

Другой доброволец, Сергей, решил подписать контракт, потому что уверен - он будет полезен на СВО со своим инженерным радиотехническим опытом. Он разбирается в радиостанциях и современных беспилотниках.

«Решил пойти помочь Родине, имея высшее инженерное образование, зная, что в войсках сейчас требуется», - объяснил Сергей.

В пункте отбора по контракту все выстроено так, чтобы обеспечить максимально быстрое зачисление кандидатов. То есть будущий военнослужащий-контрактник может пройти все этапы в одном месте. Ежедневно пункт отбора посещают больше 200 человек.

Работники центра принимают все необходимые для создания личного дела документы и консультируют будущих контрактников по возникшим вопросам.

Далее кандидаты направляются на медкомиссию, она проходит в ускоренном режиме. Персональная карточка уже у терапевта, и он назначает только определенных врачей, у которых могут возникнуть вопросы по состоянию здоровья. После врачебного заключения кандидат может заключить контракт.

«У нас есть определенные воинские части, где они проходят обучение. Те, кто служил, восстанавливают навыки, те, кто не служил, приобретают их. Мы направляем их в мотострелковые и танковые части и ВДВ, морскую пехоту, также специалистов с определенными навыками распределяют в специальные части», - рассказал начальник пункта отбора города Москвы Иван Текучев.

После заключения контракта новобранцев распределяют по учебным центрам. Там, на полигонах, они получат обмундирование и пройдут интенсивную боевую подготовку перед отправкой в воинские соединения и части.

Ранее танкисты-контрактники показали свою тренировку на полигоне под Выборгом. Они отточили навыки стрельбы с закрытых позиций.

Материал подготовили Анастасия Бобылева и Николай Баранов.