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Байден позвонил Макрону, чтобы обсудить события на Украине

Президенты США и Франции также обсудили ситуацию на Ближнем Востоке.
Сергей Лебедев 2024-11-23 09:03:04
© Фото: Adam Schultz, Keystone Press Agency, Globa Look Press

Американский президент Джо Байден созвонился со своим французским коллегой Эммануэлем Макроном. Лидеры двух стран обсудили последние события на Украине. Об этом сообщили в пресс-службе Белого дома, уточнив, что диалог состоялся в субботу.

«Президент Байден сегодня поговорил с президентом Франции Макроном по ряду глобальных и двусторонних вопросов. Они рассмотрели события на Украине, а также на Ближнем Востоке», - отмечено в заявлении.

Напомним, накануне пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков сообщил об отсутствии контактов с Вашингтоном после удара ракетой «Орешник». При этом он отметил, что российский лидер открыт к диалогу.

Ранее президент Владимир Путин сообщил о применении нового ракетного комплекса средней дальности «Орешник» для удара по объекту в Днепропетровске. Поводом он назвал атаку российских территорий ракетами Storm Shadow и ATACMS.

#в стране и мире #Франция #Украина #сша #Белый дом #Джо Байден #эммануэль макрон #орешник
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