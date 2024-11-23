В Госдепе признали попытки США помешать отношениям между РФ и Китаем

Вашингтон предпринимает попытки помешать России и Китаю расширять связи. Такое заявление сделал первый замгоссекретаря США Курт Кэмпбелл.

По его словам, развитие отношений Москвы и Пекина будет оказывать влияние на всю «глобальную политику». А контуры этих связей уже начинают проявляться.

«Но мы пытались, и в конечном счете Китай и Россия выбрали этот совместный путь, который повлияет на глобальную политику, что только сейчас проявляется», - заявил Кэмпбелл.

При этом, в Госдепе подчеркнули, что несмотря на все попытки препятствовать развитию связей между этими странами, импульс на развитие отношений будет сохраняться.

Ранее в Пентагоне сообщали, что США не стремятся к прямому столкновению с Россией.