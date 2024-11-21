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В Пентагоне заявили, что США не стремятся к конфликту с Россией

В Минобороны США подчеркнули, что продолжать оказывать поддержку Украине.
Глеб Владовский 2024-11-21 23:25:53
© Фото: defense.gov

Власти США заявили, что не стремятся к конфликту с Россией. Такое заявление сделала заместитель официального представителя Пентагона Сабрина Сингх.

«Мы не стремимся к широкому региональному конфликту, не ищем войны с Россией», - подчеркнула спикер Минобороны США.

При этом в оборонном ведомстве подчеркнули, что они продолжат оказывать помощь Украине. Однако речи об отправке военнослужащих в зону конфликта речь не идет.

Ранее сообщалось, что Минфин США ввел санкции против российских банков и сотрудников ЦБ России.

#Россия #сша #Пентагон #Сабрина Сингх
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