В Пентагоне заявили, что США не стремятся к конфликту с Россией

Власти США заявили, что не стремятся к конфликту с Россией. Такое заявление сделала заместитель официального представителя Пентагона Сабрина Сингх.

«Мы не стремимся к широкому региональному конфликту, не ищем войны с Россией», - подчеркнула спикер Минобороны США.

При этом в оборонном ведомстве подчеркнули, что они продолжат оказывать помощь Украине. Однако речи об отправке военнослужащих в зону конфликта речь не идет.

Ранее сообщалось, что Минфин США ввел санкции против российских банков и сотрудников ЦБ России.