У киевского режима нет радаров, способных обнаружить ракеты «Орешник». Об этом в беседе с газетой The New York Times заявил украинский военный аналитик Иван Киричевский. Он также признался, что нет систем противовоздушной обороны, которые могут сбить новейшее российское оружие.

«У Украины нет радаров, способных обнаружить такие ракеты в полете через верхние слои атмосферы. Нет и систем ПВО, способных их сбивать», - сказал он.

Напомним, накануне российский президент Владимир Путин в своем заявлении отметил, что на сегодняшний день не существует средств противодействия «Орешнику». Ракеты атакуют цели со скоростью 2,5-3 километра в секунду.

По словам главы государства, имеющиеся в мире системы ПВО не перехватывают подобные ракеты.