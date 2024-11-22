Российские ученые нашли в Арктике гигантские вирусы

Российские микробиологи первыми в мире изучат гигантские вирусы из Арктики. Уникальные образцы привезли с островов Северного Ледовитого океана. Их уже начали анализировать в лабораториях, сообщает портал «Наука.рф».

Отмечается, что найденные вирусы оказались в 30 раз больше обычных. Их можно увидеть в обычный световой микроскоп.

«Размер вириона SARS-CoV-2, вызвавшего пандемию коронавируса, - от 50 до 200 нанометров. А гигантский вирус, найденный в вечной мерзлоте Якутии, - 1 500 нанометров в длину», - говорят ученые.

Еще одна особенность гигантских вирусов заключается в их сложном геноме. В нем практически нет генов, присутствующих в других группах вирусов.

Напомним, ранее «Звезда» рассказывала, что сейчас российские ученые изучают уникальную мумию детеныша саблезубой кошки. Ее нашли в 2020 году в Якутии.

Ранее нигде в мире не удавалось обнаружить останки саблезубых кошек с шерстью. Находили только скелеты.