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В Белом доме раскрыли, куда уехала Харрис после поражения на выборах

На фоне проблем в штабе демократов вице-президент уехала в отпуск на Гавайи.
Сергей Лебедев 2024-11-22 06:59:37
© Фото: CNP, AdMedia, Globallookpress

Нет ничего плохого в том, что проигравшая выборы президента США Камала Харрис отправилась в отпуск на Гавайи. Такое заявление сделала официальный представитель Белого дома Карин Жан-Пьер.

«Я не думаю, что в этом есть что-то плохое. Я думаю, она заслуживает немного времени, чтобы побыть со своей семьей и немного отдохнуть», - сказала Жан-Пьер.

Перед этим ей задали вопрос, является ли уместным отъезд Камалы Харрис на фоне сообщений о недовольстве в штабе демократов, связанном с увольнениями, невыплатой выходных пособий и зарплат.

Напомним, ранее появились сообщения, что демократы задолжали 20 миллионов долларов после предвыборных концертов. Из-за этого многие сотрудники штаба Камалы Харрис боятся остаться без каких-либо выплат.

Избранный президент США Дональд Трамп даже предложил погасить долг своих конкурентов. Он также выразил удивление, что у демократов не осталось денег, так как они собрали рекордную сумму.

#в стране и мире #сша #Выборы #Гавайи #Президент #Камала Харрис
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