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В Японии заявили, что санкции США не помешают работе «Сахалина-2»

В японском правительстве подчеркнули, что операции по «Сахалин-2» не попадают под американские санкции.
Анастасия Бобылева 2024-11-22 06:05:05
© Фото: Serguei Fomine Russian Look Globallookpress

В Японии рассказали, что санкции США не помешают работе проекта «Сахалин-2». Об этом заявил генеральный секретарь правительства страны Есимаса Хаяси во время пресс-конференции.

«Нам известно об объявленных США санкциях против финансовых институтов, включая Газпромбанк. Согласно заявлению США, операции Газпромбанка по "Сахалин-2" и "Сахалин Энерджи" не подпадают под санкции. Таким образом, мы считаем, что на проект "Сахалин-2" влияния не будет», - цитирует его РИА Новости.

Есимаса Хаяси подчеркнул, что этот проект важен с точки зрения энергетической безопасности Японии. Он заверил, что Токио приложит все усилия, чтобы обеспечить бесперебойную поставку энергии в страну.

Ранее США расширили санкционный список против РФ. В него попали Газпромбанк, БКС-банк, а также некоторые сотрудники ЦБ РФ.

#в стране и мире #сша #Япония #санкции #сахалин-2
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