Военное крыло ХАМАС сообщило о гибели 16 израильских солдат

За последние четыре дня были убиты 16 израильских солдат. Об этом сообщил официальный представитель военного крыла палестинского движения ХАМАС Абу Убейда.

Боевики также уничтожили 71 единицу военной техники Израиля.

«За последние четыре дня бойцам "Аль-Кассама" удалось полностью или частично уничтожить 71 единицу военной техники, и наши бойцы подтвердили убийство 16 сионистских (израильских - Прим. Ред.) солдат», - говорится в сообщении в Telegram-канале Убейды.

Убейда добавил, что еще десятки солдат ЦАХАЛ получили ранения различной степени тяжести.

Ранее премьер Израиля Биньямин Нетаньяху заявил, что мир с Палестиной возможен только при полном уничтожении движения ХАМАС, демилитаризации сектора Газа и дерадикализации палестинского общества. Для прекращения ввоза оружия в сектор Газа Нетаньяху предложил создать периметр безопасности.

Напомним, боевики ХАМАС начали операцию «Потоп Аль-Аксы» 7 октября. В тот день они проникли а приграничные районы на юге Израиля и взяли в плен более 200 человек, в том числе с двойным гражданством. В качестве ответной меры Израиль начал операцию «Железные мечи». По последним данным, после обострения конфликта в секторе Газа погибли почти 22 тысячи человек.