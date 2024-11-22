FAZ рассекретила план Германии на случай войны с Россией

Власти Германии подготовили детальный план на случай прямого столкновения с Россией. Подробности документа раскрыла газета FAZ.

Отмечается, что Бундесвер уже начал сотрудничать с частными компаниями для подготовки к чрезвычайным ситуациям. Кроме того, в ФРГ план посчитали «живым документом», в который можно внести изменения и дополнения.

Кроме того, в документе подробно указаны объекты инфраструктуры, которым потребуется усиленная защита по военным причинам, пишет Life.

Как отмечает агентство, это не первый случай, когда в ФРГ разрабатывают план на случай войны с Россией. Так, в июне Bild опубликовал разработанный кабмином план для подобного случая.