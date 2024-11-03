МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА»
Звезда плюс Смарт ТВ Мобильное приложение Еженедельник Радио Звезда Армейский стандарт Главкино
МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА» toggle
logo Эфир Программы Фильмы
НовостиЭфирТелепрограммаФильмыПрограммыЛица

Бундестаг требует у Шольца объяснений из-за отправки солдат на Украину

Канцлер Германии Олаф Шольц несколько раз уверял, что военные Бундесвера не отправятся на Украину.
Виктория Бокий 2024-11-03 16:52:17
© Фото: Winfried Rothermel picture alliance Global Look Press

Депутаты от партии «Союз Сары Вагенкнехт - за разум и справедливость» отправили письменный запрос в правительство ФРГ по поводу возможного нахождения немецких военных на Украине. Запрос опубликован на сайте парламента.

Депутаты ссылаются на исследование новостного портала Business Insider, который 15 октября обнародовал данные, что военные ФРГ находились несколько месяцев в Киеве в рамках задачи НАТО по содействию безопасности и тренировке солдат Украины.

«Солдаты Бундесвера, как сообщается, находились в Киеве в течение нескольких месяцев с начала лета 2024 года в рамках миссии НАТО по содействию безопасности и тренировке персонала для Украины», - приводит выдержку из документа ТАСС.

Сообщается, что немецкие солдаты якобы консультировали украинское правительство по поставкам оружия в Киев без ведома правительства ФРГ.

В связи с этим депутаты ждут, когда правительство Германии предоставит объяснения на этот счет, поскольку канцлер страны Олаф Шольц несколько раз уверял, что не отправит военных Бундесвера на Украину. Депутаты партии хотят знать правду, находились ли немецкие солдаты в Киеве без разрешения правительства ФРГ.

Немецкие политики также призвали сделать все возможное, чтобы избежать эскалации боевых действий и прийти к прекращению огня.

#в стране и мире #НАТО #Киев #военные #ФРГ #бундесвер #Бундестаг
ЭКСПЕРТНОЕ МНЕНИЕ И АНАЛИТИКА
Военная приемка
1
Зеленодольское ПКБ. Проектировщики суперкораблей
2
Оружие Южной Африки
3
Центральный ядерный полигон. Продолжение
4
21 НИИИ. Секретный. Военный. Автомобильный
5
Воткинск. Центр военного ракетостроени
6
Саперы МЧС в зоне СВО
7
Т-90М «Прорыв». Герой СВО
8
Лазерное станкостроение в России
9
Армия-2024. Все для фронта. Все для Победы
10
Су-34. Работа в зоне СВО
Новости Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Экономика и бизнес Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале ЛИЦА Лица телеканала Помним наших коллег О КОМПАНИИ Медиахолдинг «Звезда» Вакансии Партнерам Всероссийский вокальный конкурс «Звезда» Приложение для смартфона Смарт ТВ приложение «Звезда» Киностудия «Звезда» Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты Телеканал «Звезда Плюс» О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Показать контакты

© ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

Главное
Новости
Видео Поиск и меню 