Депутаты от партии «Союз Сары Вагенкнехт - за разум и справедливость» отправили письменный запрос в правительство ФРГ по поводу возможного нахождения немецких военных на Украине. Запрос опубликован на сайте парламента.

Депутаты ссылаются на исследование новостного портала Business Insider, который 15 октября обнародовал данные, что военные ФРГ находились несколько месяцев в Киеве в рамках задачи НАТО по содействию безопасности и тренировке солдат Украины.

«Солдаты Бундесвера, как сообщается, находились в Киеве в течение нескольких месяцев с начала лета 2024 года в рамках миссии НАТО по содействию безопасности и тренировке персонала для Украины», - приводит выдержку из документа ТАСС.

Сообщается, что немецкие солдаты якобы консультировали украинское правительство по поставкам оружия в Киев без ведома правительства ФРГ.

В связи с этим депутаты ждут, когда правительство Германии предоставит объяснения на этот счет, поскольку канцлер страны Олаф Шольц несколько раз уверял, что не отправит военных Бундесвера на Украину. Депутаты партии хотят знать правду, находились ли немецкие солдаты в Киеве без разрешения правительства ФРГ.

Немецкие политики также призвали сделать все возможное, чтобы избежать эскалации боевых действий и прийти к прекращению огня.