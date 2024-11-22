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Десантники показали, как сравняли с землей опорник ВСУ в Часовом Яре

Разведка, корректировка огня и объективный контроль осуществлялись с помощью беспилотников.
2024-11-22 05:20:47
© Фото: Минобороны России © Видео: Минобороны России

Экипажи 120-мм самоходных орудий 2С9 «Нона-С» гвардейского Костромского артиллерийского полка Ивановского гвардейского соединения ВДВ показали свою боевую работу в ДНР. На опубликованных кадрах показано, как они уничтожили опорный пункт с пехотой ВСУ в Часовом Яре.

Взводный опорный пункт с засевшими в нем украинскими националистами обнаружили разведчики-десантники. Координаты позиций противника были незамедлительно переданы на пункт управления артиллерией для их уничтожения. Экипажи самоходных орудий «Нона» переместились на огневые позиции, прицелились и поразили опорные пункты. Засевшие в них украинские боевики также были уничтожены.

Разведка целей противника, корректировка огня и объективный контроль поражения целей орудиями осуществлялись при помощи беспилотных летательных аппаратов. После уничтожения опорного пункта ВСУ штурмовые подразделения Костромских десантников зашли и зачистили его.

Ранее российский FPV-дрон уничтожил минометный расчет ВСУ в Харьковской области. Средства объективного контроля зафиксировали прямое попадание по цели.

Материал подготовили Анастасия Бобылева и Николай Баранов.

#ВДВ #Нона-С #Опорный пункт #часов яр
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