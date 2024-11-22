Al Jazeera: не менее семи человек погибли в Газе при атаке ВВС Израиля

Не менее семи мирных жителей погибли в результате очередного авиаудара ВВС Израиля по сектору Газа. Об этом сообщил телеканал Al-Jazeera.

Уточняется, что ЦАХАЛ нанесли авиаудар по жилым домам в Эш-Шуджайе - восточном районе анклава. Большинство погибших и пострадавших в результате атаки - это женщины и дети.

Армия обороны Израиля регулярно наносит авиаудары по территории сектора Газа. В результате этих атак, жертвами становятся мирные жители анклава. Так, 21 ноября, не менее десяти человек погибли в результате ударов армии обороны Израиля по центральной и южной части Газы.