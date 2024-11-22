Немецкий журнал Der Spiegel опубликовал статью о причастности Украины к подрыву «Северных потоков». По версии автора публикации, теракт совершила группа украинцев. Российский эксперт Алексей Белов заявил, что издание не просто так высказалось в поддержку этой версии.

По словам Белова, у Германии может быть две причины для того, чтобы придерживаться «украинской» версии о подрыве «Северных потоков». Первая причина заключается в том, что бывшего главнокомандующего ВСУ и посла Украины в Великобритании Валерия Залужного хотят «утопить» как политика, так как Великобритания курирует его и пытается сделать из него преемника Зеленского.

Это объясняло бы, почему в статье такое внимание уделяется роли Залужного в организации теракта. Более того, автор публикации обвиняет Залужного в том, что тот хотел подорвать и «Турецкий поток», но не смог.

Другая версия Белова заключается в том, что журнал манипулирует сознанием читателей, заставляя поверить в то, что на самом деле не является правдой.

«Все мы знаем, что в русском языке существует поговорка «сколько ни говори халва, во рту слаще не станет». Так вот, это не так. Если бесконечно публиковать материалы или каким-то иным способом вбрасывать в инфополе мысль о причастности Украины и, соответственно, непричастности США к взрывам на "СП-1" и "СП-2", то однажды в это поверят все», - цитирует эксперта 360.

Ранее журнал Spiegel сообщил, что Залужный планировал взорвать «Турецкий поток», однако операция не удалась. В публикации также было указано, что виновниками теракта на «Северных потоках» является группа из 12 мужчин и одной женщины, и все они украинцы.