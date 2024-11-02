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Лавров: страны БРИКС разработали рекомендации по платежным системам

Данные вопросы обсуждались на прошедшем в Казани саммите БРИКС и на протяжении всего года с министрами финансов и глав банков стран-участниц.
Ирина Егорова 2024-11-02 23:25:12
© Фото: Сергей Бобылев, РИА Новости

Страны БРИКС уже разработали рекомендации по альтернативным платежным механизмам, заявил глава МИД России Сергей Лавров в интервью TV BRICS. И это является важнейшим выводом работы БРКС на данном этапе - данный вопрос обсуждался и на саммите в Казани и в течение года. Рекомендации разрабатывали министры финансов и главы центральных банков стран-участниц.

«Они пока не окончательные, но уже дают возможность начать создавать надежные, устойчивые, долгосрочные системы. Уверен, что Бразилия как следующий председатель продолжит эту работу», - подчеркнул глава внешнеполитического ведомства РФ.

По словам министра, доллар все чаще используют как агрессивное оружие в мировой экономике, поэтому необходимо застраховаться от этого и создать параллельную расчетную систему, которая не будет подвергаться таким рискам.

Подводя итоги прошедшего саммита, Лавров отметил, что он продемонстрировал быстро растущий авторитет БРИКС и стремление все большего числа стран присоединиться к его работе.

О работе над созданием в странах БРИКС собственного платежно-расчетного контура рассказал изначально президент Владимир Путин на пленарном заседании форума «Российская энергетическая неделя». По его словам, РФ вместе со странами БРИКС работает над созданием собственного платежного контура для независимого обслуживания всей внешней торговли, таким образом преодолевая сложности с расчетами за экспорт.

По мнению экономиста  Валерия Корнеева, плюсы создания независимой платежной системы БРИКС заключаются в снижении расходов, которые появляются за переводы через границу и снижении санкционного давления.

#Саммит #Лавров #брикс #платежная система
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