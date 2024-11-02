На Украине нет питьевой воды, которая соответствовала бы стандартам качества Евросоюза. Об этом заявила заместитель министра здравоохранения Марина Слободниченко.

По ее словам, введение на Украине стандартов ЕС приведет к тому, что водопроводная вода будет считаться не питьевой, а технической.

Европейский союз требует от украинских властей закрепить на уровне законов качество питьевой воды на Украине, заявила Слободниченко. Замминистра объяснила, что введение этих стандартов сократит поступления в бюджет Украины.

Если украинский потребитель пользуется технической водой, он должен платить за нее меньше. Снижение тарифов на воду скажется на отчислениях в казну.

Таким образом, введение европейских стандартов требует времени и средств, добавила Слободниченко. По ее словам, это вопрос не одного года. И таких проблем в стране много, добавила замминистра.

С июня 2022 года Екраина и Молдавия являются кандидатами на вступление в Евросоюз. ЕС потратил на военные поставки Украине 42 миллиарда евро.