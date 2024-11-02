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Минздрав: на Украине нет питьевой воды по стандартам ЕС

Введение на Украине этих норм приведет к тому, что водопроводная вода будет считаться технической.
Владимир Рубанов 2024-11-02 23:19:48
© Фото: Алексей Майшев, РИА Новости

На Украине нет питьевой воды, которая соответствовала бы стандартам качества Евросоюза. Об этом заявила заместитель министра здравоохранения Марина Слободниченко.

По ее словам, введение на Украине стандартов ЕС приведет к тому, что водопроводная вода будет считаться не питьевой, а технической.

Европейский союз требует от украинских властей закрепить на уровне законов качество питьевой воды на Украине, заявила Слободниченко. Замминистра объяснила, что введение этих стандартов сократит поступления в бюджет Украины.

Если украинский потребитель пользуется технической водой, он должен платить за нее меньше. Снижение тарифов на воду скажется на отчислениях в казну.

Таким образом, введение европейских стандартов требует времени и средств, добавила Слободниченко. По ее словам, это вопрос не одного года. И таких проблем в стране много, добавила замминистра.

С июня 2022 года Екраина и Молдавия являются кандидатами на вступление в Евросоюз. ЕС потратил на военные поставки Украине 42 миллиарда евро

#Украина #ЕС #евросоюз #питьевая вода #Бюджет #Европейский союз #качество воды
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