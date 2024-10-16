Боррель: ЕС суммарно потратил на Украину 110 миллиардов евро

Европейский союз потратил на военные поставки Украине 42 миллиарда евро. Об этом в среду заявил глава евродипломатии Жозеп Боррель, выступая на конференции в Брюсселе.

«Мы направили Украине уже €42 миллиарда только на военные нужды. И сумма продолжает расти. К концу года будет €45 миллиардов», - сказал он.

При этом, по словам Жозепа Борреля, общий объем помощи достиг 110 миллиардов евро. Это якобы больше, чем предоставили США.

«Если считать экономическую, гуманитарную и финансовую помощь, то она уже достигла €110 миллиардов», - добавил он.

Напомним, недавно Пентагон отчитался о 5,3 миллиарда долларов, которые военное ведомство потратило с 2022 года на расширение производства оружия для Киева. Ранее американские предприятия выпускали в месяц около 14,4 тысячи снарядов калибра 155 мм, 21 ракетный комплекс Patriot и пять систем РСЗО HIMARS.

В данный момент производство снарядов выросло до 40 тысяч в месяц, систем HIMARS - до восьми, комплексов Patriot - до 42 единиц.