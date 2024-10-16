МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА»
Звезда плюс Смарт ТВ Мобильное приложение Еженедельник Радио Звезда Армейский стандарт Главкино
МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА» toggle
logo Эфир Программы Фильмы
НовостиЭфирТелепрограммаФильмыПрограммыЛица

Боррель: ЕС суммарно потратил на Украину 110 миллиардов евро

Только на военные нужды Евросоюз направил 42 миллиарда евро.
Сергей Лебедев 2024-10-16 16:09:35
© Фото: Dominika Zarzycka Keystone Press Agency Global Look Press

Европейский союз потратил на военные поставки Украине 42 миллиарда евро. Об этом в среду заявил глава евродипломатии Жозеп Боррель, выступая на конференции в Брюсселе.

«Мы направили Украине уже €42 миллиарда только на военные нужды. И сумма продолжает расти. К концу года будет €45 миллиардов», - сказал он.

При этом, по словам Жозепа Борреля, общий объем помощи достиг 110 миллиардов евро. Это якобы больше, чем предоставили США.

«Если считать экономическую, гуманитарную и финансовую помощь, то она уже достигла €110 миллиардов», - добавил он.

Напомним, недавно Пентагон отчитался о 5,3 миллиарда долларов, которые военное ведомство потратило с 2022 года на расширение производства оружия для Киева. Ранее американские предприятия выпускали в месяц около 14,4 тысячи снарядов калибра 155 мм, 21 ракетный комплекс Patriot и пять систем РСЗО HIMARS.

В данный момент производство снарядов выросло до 40 тысяч в месяц, систем HIMARS - до восьми, комплексов Patriot - до 42 единиц.

#в стране и мире #Украина #сша #ЕС #евросоюз #помощь #Жозеп Боррель
ЭКСПЕРТНОЕ МНЕНИЕ И АНАЛИТИКА
Военная приемка
1
Центральный ядерный полигон. Продолжение
2
21 НИИИ. Секретный. Военный. Автомобильный
3
Воткинск. Центр военного ракетостроени
4
Саперы МЧС в зоне СВО
5
Т-90М «Прорыв». Герой СВО
6
Лазерное станкостроение в России
7
Армия-2024. Все для фронта. Все для Победы
8
Су-34. Работа в зоне СВО
9
Су-35С. Экстремально опасный
10
Высшая школа ВДВ
Новости Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Экономика и бизнес Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале ЛИЦА Лица телеканала Помним наших коллег О КОМПАНИИ Медиахолдинг «Звезда» Вакансии Партнерам Всероссийский вокальный конкурс «Звезда» Приложение для смартфона Смарт ТВ приложение «Звезда» Киностудия «Звезда» Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты Телеканал «Звезда Плюс» О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Показать контакты

© ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

Главное
Новости
Видео Поиск и меню 