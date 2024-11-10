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Овечкин сократил отставание от рекорда Гретцки до 31 шайбы

Российский хоккеист забросил 863-ю шайбу в карьере в НХЛ.
Сергей Лебедев 2024-11-10 07:41:32
© Фото: Chris Williams, Icon Sportswire, Global Look Press

Российский хоккеист и нападающий клуба «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин забросил свою 861-ю шайбу в Национальной хоккейной лиге (НХЛ) в ходе очередного матча регулярного чемпионата лиги. Столичная команда сыграла против «Сент-Луис».

Команда «Вашингтон Кэпиталз» разгромила соперников со счетом 8:1. Ее капитан Александр Овечкин забил шайбы на 28 и 42-й минутах игры.

Таким образом, он сократил отставание от рекорда канадца Уэйна Гретцки (894) до 31 гола.

Напомним, российского хоккеиста признали первой звездой по итогам прошлой игровой недели в Национальной хоккейной лиге. Второй звездой стал нападающий «Каролины» Мартин Нечас, третьей - форвард «Питтсбурга» Сидни Кросби.

#Спорт #Хоккей #НХЛ #Александр Овечкин #Вашингтон Кэпиталз
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