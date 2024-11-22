Врачи удалили редчайшую аневризму у матери двойняшек

Уникальную операцию провели специалисты перинатального центра имени академика Г.М. Савельевой, и теперь в столице двумя москвичами больше. С их мамой тоже все хорошо, хотя она пережила тяжелую и очень редкую патологию, которую удалили после того, как мальчики родились.

Аневризма маточной артерии очень опасна. Ее у Елены обнаружили уже во время беременности. При ней нельзя двигаться и напрягаться, ведь в любой момент может произойти разрыв. Поэтому врачи решили госпитализировать пациентку до родов.

«Страха у меня не было перед ними, да, молодцы мальчишки, справилилсь, дышали сами, все хорошо было», - рассказала Елена.

Благодаря постоянному наблюдению, специалисты сохранили и продлили беременность до 33-й недели.

«При общении с врачами все возможные вопросы мы разобрали с ними, они были готовы, и самое основное - они сказали, что в данном случае готовы ко всему и есть время», - поделился муж Елены Алексей.

Врачи эту ситуацию считают уникальной. Такое в встречается редко - всего 100 случаев, описанных в медицинской литературе. Патология осложнялась положением пациентки.

«Сложность была в том, что в обычной ситуации эта аневризма подвергалась бы лечению и мы бы спасли пациентку, но в этой ситуации это был сосуд, который питал беременную матку, в которой находились аж двое детей. Четко контролировали постоянно размер этой аневризмы, скорость кровотока и смогли дождаться срока в 33 недели беременности, когда ей сделали кесарево сечение», - объяснил Антон Оленев, главный внештатный специалист по акушерству.

Для обсуждения всех деталей операции созывался врачебный консилиум. Естественные роды сопровождались бы слишком высокими рисками. Операция прошла без осложнений и длилась около 40 минут. Как только дети родились, пациентке удалили и саму аневризму.

На свет появились два мальчика. Их вес на момент рождения составил 1 800 и 1 450 граммов. Младенцев перевели в реанимацию.

«Находились они в реанимации четверо полных суток и на пятые сутки были переведены, это достаточно быстро для детей такого возраста. В целом состояние детей стабильное, они идут на поправку, сейчас лечатся в отделении патологии», - рассказала Эльвира Незамова заместитель главного врача по неонатологии больницы.

Теперь, когда новорожденные окрепли, мать навещает их каждый день. Дети уже готовятся к выписке.

Ранее врачи восстановили руку мальчика, который угодил пальцами в эскалатор. Отец ребенка выразил благодарность медикам, проводившим операцию.