Врачи восстановили руку мальчика, который угодил пальцами в эскалатор

Медики восстановили руку мальчика, который упал на эскалаторе в метро Санкт-Петербурга и получил травмы. Отец пострадавшего рассказал детали инцидента. Ранее в сети разошлось видео, где видно, как четырехлетний Ярополк падает и его руку затягивает в механизм эскалатора.

По словам его отца, актера и музыканта Вениамина Ракивина, мальчик сначала спокойно стоял на эскалаторе, но, стоило на несколько секунд отвернуться, чтобы ответить на звонок, как Ярополк побежал вверх.

«Вот мы стоим на эскалаторе. Звонит телефон, поворачиваю голову, отвечаю, поворачиваюсь сразу к нему - смотрю, его нет. Смотрю, он уже бежит стремительно вверх, я за ним. Со всей скорости наверх за ним, смотрю - он падает. Три секунды, и останавливается эскалатор», - рассказал Вениамин Ракивин.

Он объяснил, что не держал сына за руку во время подъема, потому что тот обычно вырывается. К тому же, по его словам, необходимости в этом не было, ведь мальчик стоял спокойно.

Мальчику сделали операцию в Санкт-Петербургском государственном педиатрическом медицинском университете. Вениамин Ракивин отметил вклад врачей, в частности проводившего операцию хирурга.

«Хотел благодарность выразить. Он так все сделал, просто великий хирург. Он мне показал фотографии, как выглядело до операции и как выглядело после. Выглядит так, как будто просто порез сильный, как будто на стекло упал, а не палец был оторван», - заявил он.

Также он поделился информацией о состоянии мальчика. По словам медиков, все сухожилия удалось сшить и рука будет функционировать.