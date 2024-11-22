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Пулеметчик показал быстро зачищенный от ВСУ поселок в Курской области

Пулеметчик с позывным Яша показал «Звезде» два поселка в Курской области, которые они за считанные дни освободили от украинских боевиков.
Владислав Кустов Дарина Криц 2024-11-22 22:44:34
© Фото: ТРК «Звезда» © Видео: ТРК «Звезда»

Морские пехотинцы 810-й бригады Черноморского флота зачищают населенные пункты Курской области от украинских боевиков. Пулеметчик с позывным Яша рассказал «Звезде», что им понадобилось шесть часов, чтобы выбить ВСУ из одного поселка, хотя при этом их пытались сдерживать 15 человек.

«Огневых точек было много, много строений, много подвалов. Противник постоянно курсировал между жилыми постройками», - показал он местность за посадкой.

Оказавшись в другом населенном пункте, боец сообщил, что там они делали ставку исключительно на стрелковый бой, что видно по следам от пуль. Пулеметчик прошел со съемочной группой путь, по которому тогда, продвигаясь метр за метром, приходилось тратить часы. На полную зачистку поселка с момента начала штурма ушло чуть больше двух дней.

«Противник отступал. Отступал, немного огрызаясь. Им помогала их артиллерия. С нашей стороны - наша артиллерия очень хорошо нам помогала. Беспилотная авиация вообще отработали от и до», - добавил морпех.

Отступив из этого населенного пункта, украинские военные попытались укрыться в лесопосадке. Пулеметчик Яша привел нас и туда. Деревья порублены осколками. Больше всего огневых точек на возвышенности, там стояли вражеские пулеметы.

Взять эту высоту было непросто. Брали умением. Согласно стратегии командования, заходили двумя группами, брали в клещи и выдавили противника.

Рядом лежали тела погибших боевиков, а также каски с синими изолентами. Они заранее там окопались, понимая, что придется отступить на эти позиции, хотя и там продержались недолго.

#ВС РФ #Курская область #ВСУ #спецоперация #Морские пехотинцы #СВО #морпехи ЧФ
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