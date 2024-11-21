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Вильфанд: в Москву вместе со штормом придет первая метель

Во второй половине четверга ожидается резкое похолодание с сильным дождем, который ближе к ночи перейдет в снегопад.
Алексей Курильченко 2024-11-21 12:56:58
© Фото: Екатерина Аверьянова, ТРК «Звезда» © Видео: ТРК «Звезда»

Во второй половине 21 ноября Москву ждет опасное похолодание, которое будет сопровождаться обильными осадками. В настоящий момент столица находится в теплом участке циклона, чем и обусловлена повышенная температура воздуха. Однако все изменится ближе к ночи, которая может стать по-настоящему зимней. Об этом «Звезде» рассказал научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.

«Единственное, что можно хорошего сказать об этой погоде, - она очень теплая. Москва находится в теплом секторе циклона, но к вечеру приблизится холодный фронт. Предфронтальные порывы ветра будут усиливаться до 17-20 метров в секунду, а во второй половине дня - даже 25. Это опасное явление», - заявил синоптик.

Также во второй половине дня стоит ожидать сильных осадков. Интенсивный дождь при понижении температуры будет постепенно превращаться в снегопад. К полуночи температура снизится почти до нуля - это приведет к образованию льда на дорогах и тротуарах, не исключено появление гололеда. Также существует вероятность налипания мокрого снега на провода.

«После полуночи, когда осадки перейдут в твердую фазу, то при порывах ветра образуется первая метель этой зимы. Но во второй половине ночи ситуация улучшится - осадки почти прекратятся. А в пятницу будет вполне комфортная температура - от 0 до +2 градусов, существенных осадков не ожидается, даже иногда будет солнышко», - заявил Вильфанд.

Ранее ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец заявил, что ночь с 20 на 21 ноября в Москве стала самой теплой за всю историю регулярных метеоизмерений. Такая температура больше характерна для Рима и Барселоны.

#Москва #в стране и мире #Погода #похолодание #Роман Вильфанд
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