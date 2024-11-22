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Путин: ракета «Орешник» является современной, новейшей разработкой

Президент РФ отметил, что «ракета - не модернизация старых систем».
Таисия Кваша 2024-11-22 19:42:18
© Фото: ТРК «Звезда»

Об этом он сообщил на сегодняшнем вечернем совещании с руководством Минобороны, ОПК и разработчиками ракетных вооружений.

Российский лидер отметил, что сегодняшняя разработка новейших систем вооружения имеет особое значение в сфере национальной безопасности страны.

«В сегодняшних условиях, когда мы сталкиваемся с новыми возрастающими угрозами и вызовами, работа над такими системами вооружения, имеет особое, можно сказать, жизненно важное значение для нашей страны», - подчеркнул Владимир Путин.

Также Путин напомнил, что решение задач в рамках СВО, а также будущее страны, зависит от военнослужащих Вооруженных сил РФ.

На том же собрании президент России Владимир Путин объявил, что пока существует угроза национальной безопасности, страна будет продолжать испытания таких ракетных систем, как «Орешник».

#Минобороны РФ #РФ #Владимир Путин #Совещание #ракеты "Орешник"
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