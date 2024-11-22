Лавров заявил, что Зеленский испугался пуска Россией «Орешника»

Реакция лидера киевского режима на пуск и удар российской ракеты средней дальности «Орешник» по объекту в Днепропетровске говорит о том, что ему страшно. Такое мнение озвучил министр иностранных дел РФ Сергей Лавров.

По его словам, Зеленский начал обвинять своих союзников в том, что те его оставили без оружия перед российскими маневрами. Заявление Лаврова прозвучало во время совместной пресс-конференции с белорусским коллегой Максимом Рыженковым.

«Зеленский стал обвинять своих хозяев в том, что они его оставляют безоружным перед лицом такой вот акции со стороны Российской Федерации. Наверное, это полезный результат, потому что быть поближе к реальности, ощущать ее на своей шкуре, я бы сказал, это уже полезно», - подчеркнул российский министр.

Владимир Зеленский 22 ноября обратился с заявлением к мировому сообществу, требуя в отношении России «сильной и жесткой» реакции. Он призвал остановить российского президента Владимира Путина.

Вечером 21 ноября российский лидер выступил с обращением, в котором заявил о проведенном в боевых условиях испытании одной из новейших российских ракетных систем средней дальности «Орешник». Комбинированный удар был нанесен по одному из объектов украинского оборонно-промышленного комплекса.

Это стало ответом на применение американского и британского дальнобойного оружия по территории России, подчеркнул Путин.