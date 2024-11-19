МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА»
Звезда плюс Смарт ТВ Мобильное приложение Еженедельник Радио Звезда Армейский стандарт Главкино
МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА» toggle
logo Эфир Программы Фильмы
НовостиЭфирТелепрограммаФильмыПрограммыЛица

Сенатор Пол раскритиковал решение Байдена по ударам вглубь РФ

По словам сенатора Пола, мнимые преимущества эскалации конфликта не перевесят угрозы новой мировой войны.
Глеб Владовский 2024-11-19 05:17:19
© Фото: CNP AdMedia Globallookpress

Решение президента США Джо Байдена разрешить Украине наносить удары вглубь России не является конституционным. Такое заявление сделал сенатор Рэнд Пол.

«Война на Украине должна закончиться путем переговоров. Это неконституционное решение поддержать, казалось бы, случайный план», - написал политик в соцсетях.

Пол также назвал грандиозным финалом решение уходящего с поста президента США подтолкнуть мир к новой мировой войне. Он также подчеркнул, что риски начала крупномасштабной войны перевешивают мнимые преимущества эскалации украинского конфликта.

Ранее сообщалось, что в Госдепе США не подтвердили разрешение ВСУ на применение дальнобойного оружия для нанесения ударов вглубь России.

#в стране и мире #сша #Джо Байден #сенатор США #дальнобойное оружие #удары вглубь России
ЭКСПЕРТНОЕ МНЕНИЕ И АНАЛИТИКА
Военная приемка
1
Связь в зоне СВО. Продолжение
2
РХБЗ в зоне СВО
3
Казанское. Высшее. Танковое
4
Зеленодольское ПКБ. Проектировщики суперкораблей
5
Оружие Южной Африки
6
Центральный ядерный полигон. Продолжение
7
21 НИИИ. Секретный. Военный. Автомобильный
8
Воткинск. Центр военного ракетостроени
9
Саперы МЧС в зоне СВО
10
Т-90М «Прорыв». Герой СВО
Новости Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Экономика и бизнес Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале ЛИЦА Лица телеканала Помним наших коллег О КОМПАНИИ Медиахолдинг «Звезда» Вакансии Партнерам Всероссийский вокальный конкурс «Звезда» Приложение для смартфона Смарт ТВ приложение «Звезда» Киностудия «Звезда» Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты Телеканал «Звезда Плюс» О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Показать контакты

© ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

Главное
Новости
Видео Поиск и меню 