Сенатор Пол раскритиковал решение Байдена по ударам вглубь РФ

Решение президента США Джо Байдена разрешить Украине наносить удары вглубь России не является конституционным. Такое заявление сделал сенатор Рэнд Пол.

«Война на Украине должна закончиться путем переговоров. Это неконституционное решение поддержать, казалось бы, случайный план», - написал политик в соцсетях.

Пол также назвал грандиозным финалом решение уходящего с поста президента США подтолкнуть мир к новой мировой войне. Он также подчеркнул, что риски начала крупномасштабной войны перевешивают мнимые преимущества эскалации украинского конфликта.

Ранее сообщалось, что в Госдепе США не подтвердили разрешение ВСУ на применение дальнобойного оружия для нанесения ударов вглубь России.