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Российский «Ураган» уничтожил технику ВСУ на Южно-Донецком направлении

Всего через несколько минут после получения от БПЛА координат цели она поражается пакетом из 16 реактивных снарядов на расстоянии свыше 30 километров, обеспечивая ощутимую поддержку действиям штурмовых подразделений на передовой.
2024-11-18 12:20:33
© Фото: Минобороны России © Видео: Минобороны России

Расчет РСЗО «Ураган» из состава группировки войск «Восток» уничтожил скопление техники ВСУ на Южно-Донецком направлении. Об этом сообщает Министерство обороны России и публикует кадры с боевой работой артиллеристов.

На записи, обнародованной ведомством, демонстрируется, как расчет выезжает из укрытия, занимает позицию, разворачивает установку и ведет огонь. Показано, как реактивные снаряды сходят с направляющих и летят к целям.

Кабина «Урагана» и блок направляющих прикрыты решетчатыми конструкциями для защиты от дронов-камикадзе. Кадры объективного контроля, снятые с помощью беспилотников, подтверждают результаты попаданий.

Разведка целей и корректировка огня осуществлялись с помощью беспилотников «Орлан», оснащенных современной оптикой, тепловизорами и камерами с инфракрасной подсветкой. После стрельбы расчет покинул позицию, чтобы не попасть под контрбатарейный огонь противника.

РСЗО «Ураган» приняли на вооружение в 1975 году. Система несет 16 направляющих для пуска реактивных снарядов калибра 220 миллиметров. Дальность стрельбы РСЗО составляет около 35 километров.

Материал подготовили Андрей Аркадьев и Николай Баранов.

#армия #ВС РФ #ураган #ВСУ #РСЗО #МО РФ #СВО
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