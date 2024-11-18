Российский «Ураган» уничтожил технику ВСУ на Южно-Донецком направлении

Расчет РСЗО «Ураган» из состава группировки войск «Восток» уничтожил скопление техники ВСУ на Южно-Донецком направлении. Об этом сообщает Министерство обороны России и публикует кадры с боевой работой артиллеристов.

На записи, обнародованной ведомством, демонстрируется, как расчет выезжает из укрытия, занимает позицию, разворачивает установку и ведет огонь. Показано, как реактивные снаряды сходят с направляющих и летят к целям.

Кабина «Урагана» и блок направляющих прикрыты решетчатыми конструкциями для защиты от дронов-камикадзе. Кадры объективного контроля, снятые с помощью беспилотников, подтверждают результаты попаданий.

Разведка целей и корректировка огня осуществлялись с помощью беспилотников «Орлан», оснащенных современной оптикой, тепловизорами и камерами с инфракрасной подсветкой. После стрельбы расчет покинул позицию, чтобы не попасть под контрбатарейный огонь противника.

РСЗО «Ураган» приняли на вооружение в 1975 году. Система несет 16 направляющих для пуска реактивных снарядов калибра 220 миллиметров. Дальность стрельбы РСЗО составляет около 35 километров.

Материал подготовили Андрей Аркадьев и Николай Баранов.