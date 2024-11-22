ФОМ опросил россиян об удовлетворенности работой Путина

Фонд «Общественное мнение» (ФОМ) провел опрос среди россиян с целью узнать, довольны ли они работой президента РФ. Опрос проводился с 15 по 17 ноября, в нем участвовали 1 500 респондентов из 104 населенных пунктов в 53 субъектах РФ.

По результатам опроса на сайте ФОМ, 82% россиян положительно оценили работу российского лидера. При этом показатель вырос на 3% по сравнению с предыдущим опросом от 10 ноября. Также вырос и рейтинг доверия Путину, он составил 81%.

Работу правительства РФ положительно оценили 58% жителей России. Глава правительства Михаил Мишустин получил 61% положительных оценок.

Ранее Всероссийский центр изучения общественного мнения сообщил, что уровень доверия россиян к Путину вырос. Опрос, в котором задействовали 1,6 тысячи совершеннолетних россиян, проводился с 28 октября по 3 ноября.