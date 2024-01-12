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NBC News: Хантер Байден не признал вину в неуплате налогов

Ему вменяется девять эпизодов налоговых нарушений на общую сумму $1,4 млн.
Ирина Егорова 2024-01-12 02:20:01
© Фото: Aaron SchwartzXinHua, Global Look Press

Сын президента США Хантер Байден заявил суду Лос-Анджелеса свою невину в неуплате налогов, передает NBC News. 

«В ходе предварительных слушаний в федеральном суде Хантер Байден заявил о своей невиновности по девяти вмененным эпизодам налоговых нарушений», — передаёт телеканал.

Слушание длилось около 30 минут, при этом окружной судья США Марк Скарси  отметил, что Байден выполнил свои предыдущие условия освобождения и что суд «оценивает это и отмечает это для протокола». 

Предположительная дата суда назначена на 20 июня.

Бывший президент Джо Байден сам предстал перед судом в связи с предъявленными ему уголовными обвинениями в попытке отменить президентские выборы 2020 года. Однако в ходе своего выступления «отошел от фактов по делу» и обратил свое слово в «режим предвыборной речи». 

Республиканцы ранее инициировали собственное расследование в рамках процедуры импичмента. Они считают, что пока Байден был вице-президентом США в администрации Барака Обамы, он был причастен к зарубежному бизнесу сына, а семья Байдена получала средства от компаний за политическое влияние в интересах бизнеса. Белый дом эти обвинения решительно отвергает. 

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